Paulina Núñez (RN) es la nueva presidenta del Senado

La senadora por Antofagasta Paulina Núñez (Renovación Nacional) fue elegida este miércoles como presidenta del Senado, y será quien colocará la banda presidencial al Presidente entrante, José Antonio Kast, durante la ceremonia de cambio de mando.

La parlamentaria se impuso con 39 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, en un acuerdo amplio que incluyó a la derecha, el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).

Abogada de 43 años y representante de la región de Antofagasta, Nuñez ha forjado una sólida carrera política en el Congreso, ejerciendo como diputada durante dos periodos (2013-2017 / 2018-2022) para luego ganar la senatorial por su distrito.

"Antes que yo, otras mujeres abrieron camino en esta institución. A ellas mi reconocimiento. Si hoy me corresponde asumir esta responsabilidad lo hago con la convicción de que el liderazgo de las mujeres en Chile ya no pertenece a un solo espacio sino que es parte del avance de todo nuestro país", expresó en su ascenso a la testera de la Cámara Alta.

"Servir a Chile significa algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo: trabajar con responsabilidad, dialogar con respeto y construir acuerdos que permitan que nuestro país avance. Al final del día todos estamos aquí por el amor a Chile", subrayó la senadora.

La votación

En la votación, el senador Alejandro Kusanovic (ind) recibió dos preferencias, mientras que se registraron nueve abstenciones de parlamentarios del Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y la senadora independiente Alejandra Sepúlveda.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que el acuerdo se alcanzó "en diálogo con todas las demás fuerzas políticas, y lamento que se esté tratando de instalar que esto fue a espaldas de otros".

"(En la centroizquierda) hubo quienes estuvieron por el acuerdo, que somos el PPD, el PS y el Partido Liberal, y otros que no estuvieron, pero aquí no se ha excluido a nadie y además, todavía queda la distribución de las comisiones y las presidencias", añadió.

Por otro lado, el senador DC Iván Flores admitió su decepción, por cuanto "teníamos la esperanza" de que la falange fuese incluida "en un acuerdo generoso, con altura de miras, que busque la unidad del sector progresista. Hubo muchas palabras y algunas promesas pero a la hora de los quiubos, no ocurrió".

En paralelo, el senador Iván Moreira (UDI) fue elegido como vicepresidente del Senado, en una votación donde se presentó como candidato único.

Además, durante la jornada se informó la conformación de un nuevo comité parlamentario integrado por legisladores de la DC, el PC, el Frente Amplio y regionalistas.