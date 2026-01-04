[VIDEO] Ben Brereton cortó su sequía con el primer gol chileno del 2026

El delantero nacional Ben Brereton Díaz dejó atrás más de tres meses sin goles para Derby County la Championship, con un gol que además significó la primera conquista de un chileno en el año 2026.

Brereton fue titular ante Wrexham y puso el 1-1 transitorio al minuto 34, tras un veloz contragolpe y una serie de enganches, en el marco de la fecha 26 de la segunda categoría inglesa.

Lamentablemente, el cuadro galés recuperó la ventaja y se llevó los tres puntos con anotación de Matty James a los 48'.

Viendo el vaso medio lleno, "Big Ben" rompió con una extensa sequía goleadora de 17 encuentros en el certamen británico, curiosamente contra el mismo rival a quien le había convertido la única conquista que sumaba hasta el momento.

En tanto, el arquero Lawrence Vigourous lamentó una derrota de 2-1 en su visita a Millwall.

Por otra parte, el partido del Ipswich Town de Marcelino Núñez contra Portsmouth fue suspendido por la mala condición de la cancha, que se dañó por la helada con temperaturas bajo cero que se dieron durante la noche, pese a la protección que se colocó sobre el césped.

Con estos resultados, Derby County se mantuvo 12° con 35 puntos y Swansea continuó en el puesto 17 con 32 unidades. A la espera de conocer su programación, Ipswich es tercero con 44 puntos, pero Preston North End y Millwall le dejaron presión al sumar 43 con sendos triunfos.