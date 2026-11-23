El chileno Esteban Matus cerró de manera soñada su primera campaña en el fútbol paraguayo, conquistando la primera corona de su carrera en el extranjero luego de ser protagonista en el título anticipado de Olimpia en el Torneo Clausura 2026.

En el duelo ante Sportivo Trinidense, el "Decano" pasó susto al quedar abajo en el marcador a los 56 minutos por obra de Tobías Morínigo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez encontró la igualdad poco después gracias a una brillante aparición del exlateral de Audax Italiano.

A los 64 minutos, tras un despeje corto de la zaga rival luego de un tiro de esquina, Matus controló fuera del área y sacó un violento zurdazo que se clavó en el ángulo superior, haciendo inútil el roce del arquero Matías Dufour.

Si bien la paridad ya le bastaba a Olimpia para asegurar matemáticamente el campeonato, en los descuentos apareció Romeo Benítez para coronar un contragolpe, sellar el 2-1 definitivo y desatar los festejos del flamante campeón paraguayo.

Revisa el golazo del lateral chileno