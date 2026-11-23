Padres de una niña de un año y cinco meses denuncian que no recibieron atención en el Hospital de Alto Hospicio por no tener un RUT provisorio, situación que llevó al fallecimiento de la niña.

El hecho ocurrió durante este fin de semana, cuando se les dijo que al no tener el RUT provisorio debían pagar una consulta particular, pero ya que no tenían los recursos decidieron llevar a la menor al consultorio Héctor Reyno, donde falleció.

El padre de la niña comentó a Cooperativa que "mis hijas no tienen RUT provisorio, recién me lo iban a dar el lunes y me dijeron 'no, lo tiene que tener ahora, sino no lo vamos a atender o sino se tiene que atender particular que son 53 mil pesos'. Otra señorita dijo que no estaban atendiendo a extranjeros que no tienen RUT provisorio por una nueva ley del Presidente, me dijo un montón de cosas".

A través de un comunicado, el equipo del hospital lamentó "profundamente el fallecimiento de la menor y expresa sus sinceras condolencias a la familia".

"Como hospital público, reafirmamos que el acceso a la atención no está condicionado al pago previo ni a la documentación administrativa", indicaron.

El texto continúa precisando que "hemos iniciado una revisión de los antecedentes de lo sucedido durante la jornada del viernes 20 de noviembre del 2026, para evaluar la pertinencia de las atenciones del personal que tomó contacto con los familiares de la menor, esclarecer la situación y determinar las acciones que correspondan, resguardando la privacidad de la familia".

Desde el Ministerio Público descartaron referirse al tema, asegurando que se trata de un caso clínico y no judicial.