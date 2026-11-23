El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó en Cooperativa las expectativas de crecimiento y de mejorar la tasa de desempleo, que alcanzó un 9,8% en los trimestres marzo-mayo de 2026, apuntando a existe una voluntad de avanzar en temas de empleo pese a un clima político complejo.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el secretario de Estado reconoció que "estamos en un viviendo un momento complejo. Conocimos las cifras del último trimestre del PIB: -1,1% el tercer trimestre. Entonces, necesitamos volver a crecer".

"Hay que entender que empleo y crecimiento van de la mano. Cuando la economía crece, genera empleo; y si la economía no crece, eso no ocurre, es una ley en economía", agregó.

Rau destacó el plan Chile Despega y el Subsidio Unificado al Empleo como motor para alcanzar las expectativas del 6,5% de desempleo que busca al término de la Administración del Presidente José Antonio Kast.

"Las perspectivas, al menos para el próximo año, son bastante más auspiciosas, con crecimientos en torno a 3%, y tenemos que obviamente hacer todos los esfuerzos para acelerar ese crecimiento y que esas inversiones se transformen también en empleo. Además, tenemos una agenda bien importante de adaptabilidad laboral, porque la capacidad de generar empleo tampoco está escrita en piedra, depende un poco de las estructuras del mercado laboral", agregó.

En ese sentido, el ministro Rau reparó en la influencia que tiene el ambiente político en la discusión de la agenda legislativa, pero aseguró que existe una disposición a avanzar: "Sin duda que el clima político afecta por lo menos el ambiente. Uno lo ve en el Congreso. Pero, así y todo, al menos en lo que respecta a la agenda laboral, con el clima político, el ánimo del país no es de los mejores, las expectativas de corto plazo tampoco, hemos logrado convocar a una mayoría bien amplia".

"Por ejemplo, proyectos que creo no tienen por qué ser ideológicos, como la Sala Cuna Universal, tuvimos una amplia votación. Eso demuestra que a pesar de un mal clima o de una compleja atmósfera por temas políticos, en el Parlamento se puede hacer la diferencia y podemos avanzar en lo que es la agenda laboral, al menos en los elementos centrales", valoró.

Sala Cuna Universal

El ministro Rau también abordó la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal, despachado desde la Cámara Baja hacia el Senado durante la semana pasada para su tercer trámite, con la firma convicción de que se legisle antes de que termine el 2026.

"Después del amplio apoyo que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde logramos convocar a distintas bancadas de la oposición, nos deja en un buen pie para lo que pueda pasar mañana en el Senado", afirmó.

El secretario de Estado explicó que la iniciativa busca un equilibrio entre el beneficio y no seguir encareciendo la contratación: "Primero, desvincula el costo de la sala cuna del sexo del trabajador: ya no está vinculado a la mujer, a la mamá; y también lo desvincula del tamaño de la empresa. Recordemos que el artículo 203 actual indica que las empresas con 20 o más mujeres trabajadoras tienen que proveer o pagar sala cuna. Eso primero se corta en este proyecto, ya no existe ese vínculo, porque lo pagan hombres y mujeres, padres o madres o no".

"En segundo lugar, esta cotización de 0,3%, para no aumentar el costo laboral, se compensa con una reducción de 0,3% también en la cotización que hacen los empleadores mes a mes al fondo del Seguro de Cesantía", agregó.

Respecto a esto último, sostuvo que "La compensación de 0,3% se divide en dos: una reducción de 0,15 en la cuenta individual del Seguro de Cesantía y una reducción de 0,15 en el Fondo Solidario. La reducción del Fondo Solidario no tiene afectación alguna a los trabajadores, porque es un fondo al que acuden quienes pierden el empleo y no tienen dinero en sus cuentas individuales. Tiene beneficio definido y garantía estatal".

Sin embargo, reparó en que "donde sí hay una reducción es en el 0,15 de la cuenta individual. La Superintendencia ha calculado la caída por esta reducción de la cotización, es de 2,1% en cada giro. Lo que nosotros hemos dicho es que la reducción del ahorro es muy acotada, no es un efecto grande, y el beneficio que trae esta política, es muy grande".