Vigouroux dejó su arco en cero durante la goleada de Swansea a Blackburn Rovers

Swansea City, con la presencia del portero chileno Lawrence Vigouroux, goleó por 4-0 a Blackburn Rovers en el Liberty Stadium por fecha 13 de la Championship, resultado que le permitió al elenco galés sacudirse de la dolorosa caída de la jornada previa y meterle presión a Middlesbrough en la cima.

La escuadra adiestrada por Vitor Matos asfixió a su adversario y estructuró una rápida ventaja en la primera parte gracias a las apariciones de Stephen Eustáquio (11'), Joseph Opoku (32') y Filip Lissah (36').

Los dueños de casa no quitaron el pie del acelerador en la segunda mitad y cerraron el marcador con un remate de Ross Stewart (59').

Por su parte, Vigouroux detuvo las llegadas de Augustus Kargbo y Yuki Ohashi, sellando su sexto arco en cero en 13 presentaciones, mejorando su registro como el meta menos batido de la temporada.

Con esta victoria, Swansea se ubicó en el segundo puesto con 26 unidades y quedó 2 puntos de Middlesbrough en la pelea por el título. Ahora, se enfocará en su visita a Portsmouth este próximo 3 de noviembre.