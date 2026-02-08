Vigouroux sumó su noveno arco imbatido en gran goleada de Swansea
El seleccionado chileno aumentó su buen registro individual en la Championship.
El portero Lawrence Vigouroux sumó este domingo un nuevo arco cero con la camiseta de Swansea City, elenco que celebró gracias a un contundente marcador de 4-0 sobre Sheffield Wednesday, colista absoluto de la EFL Championship.
La conquistas del elenco galés que compite en la segunda división inglesa fueron obra de Gonçalo Franco (19'), Malick Yalcouyé (88') y de Zan Vipotnik, quien se lució con un doblete (70' y 79').
Con su actuación de hoy, el guardameta de La Roja llegó a nueve vallas invictas en la presente temporada, quedando a una de los líderes del registro en el certamen, el belga Thomas Kaminski y el británico Carl Rushworth.
Gracias a este triunfo, el cuadro de los cisnes trepó al 15° puesto con 42 puntos, cinco por debajo de la zona de clasificación a play-offs.
El próximo sábado 14 de ferbrero, al mediodía de nuestro país, Vigouroux y Swansea City se verán las caras con el Derby County de Ben Brereton Díaz.