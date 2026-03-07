¿Y la camiseta de la U? Darío Osorio participó en iniciativa benéfica de Midtjylland
Además, la situación en Medio Oriente impide a jugadores y miembros del staff obtener las visas para viajar.
Además, la situación en Medio Oriente impide a jugadores y miembros del staff obtener las visas para viajar.
Midtjylland realizó este viernes su "día de camisetas" anual con fines benéficos, con Darío Osorio entre las figuras del equipo que portaron casaquillas de otros clubes y selecciones.
Los miembros del equipo posaron con otras camisetas para impulsar donaciones a la Fundación contra el Cáncer Infantil de Dinamarca, con una campaña para que los aportantes difundan la iniciativa compartiendo sus propias fotos bajo el hashtag #FootballShirtFriday.
Osorio portó una indumentaria azul, pero no la de Universidad de Chile: El seleccionado nacional posó en la zona superior de la foto oficial de la campaña con una camiseta suplente de Croacia.