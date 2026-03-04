Christiane Endler se convirtió en madre por primera vez junto a su esposa Sofía Orozco

Una gran alegría recibió este miércoles la portera nacional Christiane Endler, quien se convirtió en madre por primera vez junto a su esposa Sofía Orozco, que dio a luz este miércoles 4 de marzo.

La noticia fue confirmada por el suegro de la guardameta, el cantante Marco Antonio Orozco -conocido por su nombre artístico Cristóbal-, que manifestó su felicidad

"Estamos más unidos que nunca, era inimaginable en mi tiempo que dos mujeres pudieran ser madres a la vez. Es una bendición de Dios. Agradecerle a la medicina y al tiempo que vivimos para hacernos tan felices al tener una nieta maravillosa", señaló el artista en conversación con ADN.

Además, reveló el esfuerzo que tuvo que hacer "Tiane" para llegar al parto. "Habló con Luis Mena (entrenador de la Selección femenina) y le permitió tomar el avión, alcanzó a llegar tres horas antes del parto. Fue maravilloso, le dio el tiempo para llegar. Todo funcionó a la perfección. Es mi cuarta nieta".

Por último, Orozco destacó que la menor "nació sanita, bella. Es muy parecida a la 'Tiane', tiene sus mismos ojitos chinitos. Ojalá tenga la misma estatura y sea mejor aún para el fútbol".