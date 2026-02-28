La guardameta chilena Christiane Endler fue liberada de la convocatoria de La Roja femenina para los amistosos frente a Paraguay que se jugarán el 4 y 7 de marzo en Ypané.

"La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que la seleccionada nacional Christiane Endler ha sido liberada de la convocatoria debido a una situación personal", informó el comunicado de la ANFP.

También comunicaron que en su reemplazo fue nominada la arquera de Santiago Wanderers, Marian Jerez.