Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler

Christiane Endler fue liberada de la convocatoria de la Roja femenina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fue por motivos personales, detalla el comunicado de la ANFP.

Christiane Endler fue liberada de la convocatoria de la Roja femenina
La guardameta chilena Christiane Endler fue liberada de la convocatoria de La Roja femenina para los amistosos frente a Paraguay que se jugarán el 4 y 7 de marzo en Ypané.

"La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que la seleccionada nacional Christiane Endler ha sido liberada de la convocatoria debido a una situación personal", informó el comunicado de la ANFP.

También comunicaron que en su reemplazo fue nominada la arquera de Santiago Wanderers, Marian Jerez.

