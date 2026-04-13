¿A lo "Gato" Osbén? Claudio Bravo se lució con disfraz retro en su celebración de cumpleaños

A través de publicaciones en sus redes sociales, el exportero nacional Claudio Bravo compartió imágenes de lo que fue su celebración con disfraces por su cumpleaños número 43.

En medio de las imágenes, el otrora capitán de La Roja apareció luciendo un estilo retro y pareció recrear la estética que usada por otro referente del arco como lo fue el mítico Mario Osbén.

Es así como Bravo apareció con una camiseta antigua de Colo Colo, portando una boina y luciendo un bigote que recordaron mucho al "Gato", quien también es recordado por su etapa en la selección chilena durante el Mundial de España 1982.

Incluso, cuando Osbén falleció en febrero de 2021 fue el propio bicampeón de América quien decidió rendirle un homenaje portando el dorsal número 22 en un amistoso ante el combinado de Bolivia.