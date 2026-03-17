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Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo

No fue Colo Colo: Bravo reconoció que hubo conversaciones para volver al fútbol chileno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exarquero de la Roja explicó que hubo acercamientos con Universidad Católica.

No fue Colo Colo: Bravo reconoció que hubo conversaciones para volver al fútbol chileno
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Claudio Bravo, exarquero y capitán de la selección chilena, reveló que en algún momento de su carrera estuvo cerca de ser jugador de Universidad Católica.

"Hubo un acercamiento para ir a Universidad Católica y en una de estas conversaciones era para poder estar atrás de todos estos chicos", comentó el otrora jugador en el programa "F90" de ESPN.

"Solo fueron conversaciones, pero si uno tiene la primera conversación, es porque lógicamente hay interés. Lo mismo pasó en Colo Colo en su momento", añadió.

En esa línea, Bravo explicó el trasfondo de esos diálogos, asegurando que "los motivos de estas conversaciones, era para ayudar a la gente joven, porque el crecimiento de los futbolistas viene siempre de la mano de la gente grande".

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