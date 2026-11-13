"No más vergüenza": Claudio Bravo se sumó a campaña para la prevención del cáncer de próstata

Claudio Bravo, histórico excapitán de La Roja y bicampeón de América, sorprendió en sus redes sociales al sumarse a una campaña para para prevenir el cáncer de próstata.

El pasado miércoles, Bravo dio pistas de esta campaña al señalar que se cansó de "sentir vergüenza" y que había llegado el momento para hablar.

Este viernes, el exarquero formado en Colo Colo hizo el potente llamado en sus redes sociales para cuidarse contra esta enfermedad.

"Hay cosas que los hombres todavía prefieren no hablar. Síntomas que se dejan pasar. Controles que se postergan. Preguntas que no se hacen por vergüenza", escribió el Capitán.

La campaña es junto a Clínica Meds, y Bravo recalcó que "cuidarse trambién es hacerse cargo".

"Porque hablar puede ser el primer paso. Porque prevenir puede salvar vidas", agregó Bravo.

Finalmente, remarcó: "No más vergüenza. Es momento de hablar. Cuida tu salud hoy. haz tu cheque urológico".

La publicación estuvo acompañada por un video del propio Bravo, explicando que el cáncer de próstata es la sexta causa de muerte en hombres en Chile.