Terminó la era Sartor: Junta de accionistas aprobó el nuevo directorio de Azul Azul

Este viernes se oficializó el cambio de directorio en Azul Azul, tras la junta extraordinaria de accionistas y la votación que definió la nueva conformación de la mesa de la sociedad anónima que maneja el club Universidad de Chile.

Tal como habían adelantado en una entrevista, José Ramón Correa y José Miguel Insulza mantuvieron sus puestos en el directorio. La continuidad de Héctor Humeres y Andrés Weintraub estaba asegurada al ser designaciones directas en puestos reservados para la casa de estudios.

Además de ambos abogados, se confirmó la elección de todos los candidatos propuestos por la junta de acreedores de Sartor: Jorge Burgos, Fernando Coloma, Macarena Letelier, Eduardo Álamos, Eduardo Escaffi, Gonzalo Molina y Edgar Kausel.

Estos siete nombres reemplazan a Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin, quienes habían sido nombrados por Michael Clark, actualmente bajo prisión preventiva.

Los accionistas minoritarios Smirko Vescovi y Juan Gabriel Soto no lograron el porcentaje para obtener un escaño en el directorio.

Pese a este cambio, el sucesor de Cecilia Pérez en la presidencia de Azul Azul se resolverá el lunes 16 de noviembre, con la primera junta del nuevo directorio.

En la antesala de la junta, un grupo de hinchas de la U se apostaron en el acceso del Centro Deprotivo Azul para protestar contra la administración de la SA, mediante lienzos con las frases "demuestren con hechos, o con hechos los sacamos,menos robos, más pasión" y "queremos gente de la U" que se sumaron a los rayados en el portón del recinto.

Los directores salientes Cecilia Pérez y Francisco Aylwin, además de Correa, Insulza, Humeres y Weintraub, participaron presencialmente de la instancia, a la que también llegó la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea Pérez, junto al abogado Andés Jana.

Luego de una serie de reflexiones, el 66,94 por ciento de los accionistas aprobó la remoción del anterior directorio; mientras el rechazo alcanzó el 22,79 por ciento; las abstenciones el 9,05; los votos blancos el 1,20 y el porcentaje que no votó fue del 0,02.

A la junta no asistieron el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, ni sus candidatos. El abogado Jaime de Larraechea acudió en su representación, debiendo hacer frente a las preguntas y cuestionamientos de, principalmente, los accionistas minoritarios.

Esta nueva dirigencia será una "transición" a la espera de que se concrete la venta del 63 por ciento de participación que dejó Sartor; proceso que se proyecta hasta abril como máximo.

Nuevo directorio de Azul Azul:

Héctor Humeres (Abogado, representante U. de Chile)

Andrés Weintraub (Académico, representante U. de Chile)

Elegidos por la junta de accionistas: