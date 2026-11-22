El delantero de Cobreloa Vicente Conelli utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas por los cánticos del plantel contra el DT de San Luis, Humberto Suazo, que transmitió vía Instagram tras ganar el título del Ascenso por penales ante el conjunto quillotano.

Durante su emisión, los jugadores loínos cantaron "un minuto de silencio, por 'Chupete' que está muerto" y "sácale una foto, se van para Quillota con el culo roto". Otros compañeros gritaron "'Chupete', chúpalo", mientras Connelly reía frente a la cámara.

"Quiero disculparme públicamente por el video live de Instagram que anda circulando respecto a la celebración en el bus. La intención jamás fue insultar o denigrar ni a San Luis ni a Humberto Suazo", comenzó Conelli en su mensaje.

"Para mí, que juego en su posición, es un referente en todo sentido y me duele que se haya mostrado esa imagen sobre mí, ya que desde que era chico veía sus jugadas y goles, y realmente lo admiro. Además, de que los dichos tampoco van con mis principios", sumó

"Espero puedan entender que todo fue parte de la euforia y el 'show' que se genera tras ganar un campeonato, y nunca desde la vereda de ofender o desprestigiar a San Luis y a Humberto Suazo, como dije anteriormente", cerró el futbolista cobreloíno.

Cabe destacar que Conelli puso paños fríos de inmediato durante la transmisión que se viralizó, señalando: "'Chupete', yo te respeto, hermano; por si acaso".