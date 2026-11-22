La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.

En una cumbre en la que de nuevo se ausentó Estados Unidos, la presidencia turco-australiana, muy criticada por sus vaivenes, no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía se hace cada año más de notar.

El abandono de los hidrocarburos -ya pactados en la COP28 de Dubái-; el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo que exigieron naciones como la India y varias latinoamericanas; y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que estancaron las negociaciones.

Claves para entender el fracaso

Captura, eliminación y almacenaje de carbono (CCUS):

Conocido por sus siglas en inglés como CCUS, el acrónimo ha enfrentado también a la UE con el Grupo Árabe -liderado por Arabia Saudí-. Estos países, varios de ellos petroestados, apostaban en el texto por dar más importancia a esta incipiente tecnología para eliminar artificialmente las emisiones y, por ende, suavizar el rebasamiento del aumento de temperatura global de 1,5 grados.

Criticada doble presidencia, hermetismo y salidas de tono:

La COP de Antalya contó, por primera vez en la historia de las cumbres climáticas, con una doble presidencia. Turquía era el anfitrión y ostentaba la presidencia de los trabajos, mientras que Australia pilotaba las negociaciones. Ni Murat Kurum, el ministro de Medio Ambiente turco, ni su homólogo australiano, Chris Bowen, lograron encauzar la cumbre ni dentro ni fuera de los despachos. Críticas de hermetismo y de salidas de tono con periodistas, especialmente por parte de Bowen, enrarecieron el ambiente. Tampoco ayudó para una comunicación más fluida que Kurum solo se expresase en turco.

UE y el vacío de Estados Unidos:

La Unión Europea (UE) fue la primera parte negociadora en vetar públicamente el acuerdo a cuenta de los combustibles fósiles. Su movimiento atrajo a otros europeos, como Noruega y el Reino Unido, a Panamá y a microestados del Pacífico. La postura, aplaudida por muchos en el plenario, fue también criticada por potencias como la India, el grupo africano y varios países latinoamericanos. La ausencia del mayor contribuyente histórico, Estados Unidos, dejó a Bruselas en la diana.

Guterres se muestra "profundamente" decepcionado por la falta de resultados

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró en un comunicado "profundamente" decepcionado por el resultado de la Cumbre Climática COP31 que ha finalizado sin consenso sobre un resultado general.

"Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de las circunstancias que exige la crisis climática", destacó el dirigente que se encuentra justo al final de su mandato.

Guterres señaló que pese a la falta de consenso en las mesas de negociación, "no hay ambigüedad en la ciencia": "las temperaturas siguen batiendo récords. Los fenómenos climáticos extremos se intensifican. Las emisiones siguen siendo excesivamente altas. Y cada retraso dificulta y encarece nuestra tarea".

"Una de las peores COP"

La representante de Greenpeace España en la cumbre, Sara Pizzinato, mostró, en declaraciones a EFE, su "enfado, indignación y frustración" ante un resultado que consideró "muy poco" y que solo sirve para "seguir con el proceso" sin responder a un planeta que se recalienta.

Por otro lado, el líder global de Clima y Energía de WWF y expresidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, lamentó en un comunicado que en un momento de múltiples crisis "los gobiernos fallaron en sus responsabilidades" y volvieron a eludir las decisiones más difíciles, dejando la cumbre "demasiado por hacer" tras concluir con dos días de retraso.

Y, por su parte, la directora de Climate Action Network (CAN) Europe, Chiara Martinelli, sentenció en un comunicado que esta cita pasará a la historia como "una de las peores COP" jamás vistas por la falta de liderazgo político.