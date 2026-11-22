El argentino Mauricio Pochettino vivió una pesadilla en su estreno como director técnico de Manchester United, al sufrir una durísima goleada por 4-0 en su visita a Liverpool en Anfield, por la fecha 11 de la Premier League.

Pochettino, quien dejó la selección de Estados Unidos para reemplazar a Michael Carrick, comenzó de la peor forma su paso por los Diablos Rojos. Apenas habían pasado 8 minutos y su equipo quedó con 10 jugadores, por expulsión de Leny Yoro por falta como último hombre.

Liverpool aprovechó la ventana numérica y pasó la aplanadora, y en cinco minutos se puso arriba en el marcador, con goles de Dominik Szoboszlai (10') y Florian Wirtz (13').

En la segunda parte, el guión no cambió y el United intentó resistir, pero sufrió dos tantos más, anotados por Rio Ngumoha (66') y Víctor Muñoz (82').

Con el resultado, Liverpool quedó con 21 puntos en el cuarto lugar de la tabla, mientras que el United está en zona de descenso, con ocho unidades en el penúltimo lugar.

En la próxima fecha, Manchester United recibirá a Brentford en Old Trafford, mientras que Liverpool tendrá el derbi de Merseyside ante Everton.