Marco Antonio Figueroa, extécnico de Cobreloa, criticó las renovaciones del cuadro loíno para la temporada 2027, señalando que hay jugadores del plantel que no tienen las condiciones para jugar en Primera División.

En sus redes sociales, el "Fantasma", técnico de Real Esteli en Nicaragua, fue directo y escribió: "Cobreloa, empezaron mal".

"Recuerden, hay jugadores que ya no están para jugar en Primera División. Trabajen con la cabeza, no con el corazón", publicó Figueroa, con emojis de rabia y de un fantasma.

Cobreloa, que se coronó campeón del Ascenso tras ganar la final a San Luis, renovó al cuerpo técnico liderado por Mario Salas, al capitán Rodolfo González y al delantero Gustavo Gotti.

Figueroa, por su lado, fue técnico de Cobreloa en cuatro períodos: En 2008, llegando a la semifinal del Clausura; en 2013, en donde terminó en tercer lugar del Torneo de Transición; y en 2015, en donde el club descendió por secretaría por el recordado "Caso Hisis"; y su último paso fue en 2020, en la Primera B, dirigiendo apenas 11 partidos.