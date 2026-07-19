Futbolista argentino de Cobreloa sobre ley de extranjería: "Debía salir cada 90 días"

El volante argentino Facundo Velazco, que pertenece a Cobreloa, narró lo que tuvo que hacer para no infringir la ley de extranjería, en medio de la polémica situación que denunció el Sifup sobre la presencia de jugadores extranjeros sin visa en distintos equipos del balompié nacional

El mediocampista, que reside en Chile desde 2025 tras su llegada a San Marcos de Arica, señaló al medio En La Línea Deportes que en su estadía con el club ariqueño "debía salir cada 90 días con mi familia o si no me cobraban multa".

No era el único inconveniente que tenía, según dijo en su conversación, porque el tema de su salario también estaba sujeto a variados ajustes. "Recién el mes pasado pude abrir una cuenta bancaria y poder recibir el sueldo a través de ella. Los primeros meses acá era todo pago en efectivo o cheque, y se hace más complicado para recibir o enviar dinero. Debes estar en alerta todo el tiempo".

Pese a esto, Velazco consiguió una visa de turista por dos años, y a pesar de las dificultades que ha vivido, desea seguir en Chile: "Ojalá me quede por mucho tiempo, pues estoy muy cómodo. Si bien uno extraña sus raíces y su tierra, es un lugar y un equipo donde me han recibido muy bien, aunque estoy lejos de mi familia".

El jugador finalmente destacó las acciones que está realizando el Sifup, que se reunió en los últimos días con las autoridades del Servicio de Migraciones para encontrar una solución a esta problemática.