"Lo más fuerte viene ahora": Este domingo llega el tercer pulso del sistema frontal

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el tercer pulso del sistema frontal concentrará sus mayores efectos durante la tarde de este domingo en las regiones de Atacama y Coquimbo, con precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos, mientras que en la zona central se prevén nuevas lluvias, aunque de menor intensidad.

Atacama y Coquimbo enfrentarán el tramo más intenso del temporal

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Brufort, explicó a Cooperativa que las condiciones más complejas se esperan en el sur de Atacama y el norte de Coquimbo.

"Lo más fuerte se viene ahora en esta tarde. Estamos esperando lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora", señaló.

Precisó que las precipitaciones afectarán a la provincia del Huasco, Vallenar, La Serena, Coquimbo, La Higuera y todo el Valle de Elqui, incluida la comuna de Vicuña.

Brufort agregó que este corresponde al tercer pulso del sistema frontal y advirtió que las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, especialmente en el sur de Atacama.

Nuevas lluvias para la Región Metropolitana

Respecto de la zona central, el especialista indicó que las precipitaciones regresarán durante la noche de este domingo y se extenderán hasta el martes.

"Se esperan entre 20 y 40 milímetros más de precipitaciones, pero ya no deberían estar con la intensidad que se registró durante la semana", explicó.

Añadió que el martes también se podrían registrar rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aunque estimó que este nuevo evento no debería generar afectaciones similares a las ya ocurridas en la capital.

Lluvias continuarán en La Araucanía

En el sur del país, la Dirección Meteorológica pronosticó el ingreso de nuevas precipitaciones a la Región de La Araucanía desde el martes, las que se mantendrán durante el miércoles y jueves.

Brufort detalló que el miércoles se esperan vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 km/h, mientras que el jueves las lluvias continuarán con una disminución en la intensidad del viento.

La nieve ayudó a contener las crecidas

El meteorólogo destacó además que la isoterma cero se ubicó más baja de lo previsto, permitiendo que gran parte de las precipitaciones en la cordillera cayeran como nieve.

"Eso es buena noticia porque es agua o nieve que se queda donde cayó. No se va por los ríos y ayuda a evitar que aumenten los caudales", explicó.

Según indicó, en las regiones de Atacama y Coquimbo también se registraron nevadas en sectores cordilleranos, favoreciendo la acumulación de agua en estado sólido y disminuyendo el aporte inmediato a quebradas y cauces.

Invierno podría terminar con lluvias sobre lo normal

Consultado por el resto de la temporada, Brufort sostuvo que el actual escenario de El Niño permite anticipar un invierno más lluvioso de lo habitual.

"Es altamente probable que las precipitaciones estén por sobre lo normal en la zona centro-sur de Chile, e incluso eso podría extrapolarse hasta la Región de Coquimbo", afirmó.

El especialista también defendió el desempeño de los modelos meteorológicos durante este evento, asegurando que las principales variables fueron anticipadas con varios días de anticipación.

"Lo he encontrado todo dentro de lo esperable. Tenemos un río atmosférico, varios días con precipitaciones y sectores desérticos con quebradas inactivas. Era natural que se produjeran inundaciones y anegamientos", sostuvo.

En esa línea, añadió que "los distintos modelos coincidían" y que "ocurrió exactamente lo que se había pronosticado", aunque puntualizó que otra discusión es si las medidas de preparación fueron suficientes para enfrentar un evento de esta magnitud.