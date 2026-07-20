"Es comparable con un terremoto": ministro De Grange por el sistema frontal en el norte

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, comparó con un terremoto la emergencia provocada por el sistema frontal en el norte del país y advirtió que la situación en la Región de Coquimbo es "muy compleja".

En conversación con Cooperativa, la autoridad explicó que los daños en los caminos dificultan el desplazamiento de las personas y el trabajo de las empresas encargadas de reponer el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y el agua potable.

"Esta situación climática es excepcional. Esto es comparable con un terremoto. Si el clima no reduce la intensidad de las lluvias, la situación se va a volver a complicar más", afirmó.

De Grange señaló que los equipos se desplegaron en Ovalle y Monte Patria, pero advirtió que las precipitaciones todavía impiden reparar parte de los daños.

"Hay muchos socavones que mientras esté la lluvia no pueden repararse. Hay muchos derrumbes que puedes despejar de la ruta, pero si el derrumbe generó un daño en el pavimento, tampoco puedes usarla", explicó.

El ministro sostuvo que recuperar la conectividad es prioritario para restablecer los servicios básicos, especialmente el agua potable, cuyo tratamiento es difícil por el aumento del caudal y la turbiedad de los ríos Limarí y Elqui.

En Ovalle, los hogares reciben agua mediante 30 estanques y 10 camiones aljibe, con una provisión estimada de siete a ocho litros diarios por persona. En La Serena y Coquimbo, el sistema alternativo abastece a cerca del 50% de las viviendas.

Pese a las dificultades para desplazarse, el biministro aclaró que Ovalle y la conurbación La Serena-Coquimbo no se encuentran aisladas.

Gobierno evalúa decretar estado de catástrofe

De Grange también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno decrete estado de catástrofe, medida solicitada por autoridades locales y regionales.

"Es un tema que se está evaluando y va a depender del territorio, de la región", respondió, sin precisar los criterios ni los plazos considerados para adoptar una decisión.

La autoridad aseguró que el Ejecutivo se encuentra desplegado y trabajando de manera coordinada, y señaló que permanece atento a las instrucciones que adopte el Gobierno.

Finalmente, sobre la posibilidad de utilizar el 2% constitucional para enfrentar la emergencia sostuvo que la principal dificultad no es la disponibilidad de recursos.

"Los recursos van a llegar sí o sí, eso no es un tema. El tema es cuánto tiempo vamos a tener esta crisis climática, esta intensidad de lluvia", concluyó.