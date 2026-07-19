La ciudad de La Serena (Región de Coquimbo) se encuentra en un estado de “colapso” debido a las intensas precipitaciones que ha dejado el sistema frontal que actualmente afecta a la zona norte del país.

"En estos momentos la ciudad entró en un colapso producto de que se han reventado las cámaras sanitarias. Por lo tanto, hoy día tenemos una afectación cerca de 2.500 viviendas en el sector de Lambert, en el sector de Las Compañías, en el sector de La Pampa y eso ha generado un colapso donde estas aguas servidas han entrado a las casas”, informó la alcaldesa Daniela Norambuena.

“También tenemos una situación muy complicada porque están todas las quebradas activadas; todas las quebradas que históricamente, hace 20 años atrás, no las veíamos con agua, hoy día están con agua. Además, lo peor de todo, es que este municipio ha estado 100% en la calle con todos sus equipos las 24 horas del día y hoy día no hemos recibido ningún apoyo por parte del Gobierno", fustigó la jefa comunal.

En diversos sectores de la ciudad se aprecian inundaciones que han afectado viviendas y arrastrado vehículos que transitaban por las calles anegadas.

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