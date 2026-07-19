¿Indirecta a Argentina? Así reaccionó Claudio Bravo al título mundial de España

Claudio Bravo, histórico arquero y capitán de la selección chilena, reaccionó al título mundial conseguido por España tras vencer por 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El exguardameta de Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis utilizó su cuenta en X para publicar un breve mensaje después de la consagración del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

"Ganó el fútbol", escribió Bravo, una frase que fue interpretada por numerosos usuarios como una posible indirecta a Argentina, aunque el retirado futbolista chileno no mencionó directamente a la selección sudamericana.

España conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia gracias al gol de Ferran Torres en la segunda parte del alargue. Bravo desarrolló una parte importante de su carrera en el fútbol español, donde defendió a Real Sociedad, FC Barcelona y Real Betis.