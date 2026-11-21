Mario Salas, técnico de Cobreloa, manifestó su felicidad tras lograr el ascenso a Primera División, tras derrotar en penales a San Luis en la final, y agradeció a César Bravo, su antecesor en la banca loína y quien lideró gran parte de la campaña de los naranja en esta temporada.

"Agradezco a los jugadores, a esta institución que nos eligió, a los hinchas

y no puedo dejar de agradecer a César Bravo y su staff", declaró Salas en la transmisión oficial.

"César fue gran artífice de esta labor y campaña, y por eso el reconocimiento va para él. Un abrazo para él donde esté y que lo esté disfrutando como nosotros lo disfrutamos", agregó el "Comandante".

Salas, quien llegó a Cobreloa en la quincena de septiembre, recordó que "tomamos al club en una situación especial y pudimos sacarlo adelante. Gran obra es de los jugadores, ellos nos recibieron bien. Las cosas fluyeron bien".

Además, volvió a entregar mérito a César Bravo, señalando que sólo hizo algunos matices al trabajo realizado por su antecesor.

"Modificamos un par de cosas y todo se dio. Lo importante es que volvieran a reencantarse y que era posible lograr el objetivo que queríamos", añadió.

Finalmente, afirmó que "me gustó la posibilidad de dirigir este equipo. Se afianzó con lo que queríamos y era algo magnífico. Teníamos una gran responsabilidad, devolver ese sueño a los hinchas de Cobreloa para volver a Primera División".