El Gobierno declaró emergencia preventiva en las regiones de Atacama y Coquimbo ante el riesgo de deshielos y posibles crecidas de ríos y cauces durante los próximos meses, con el objetivo de anticiparse a eventuales emergencias y resguardar la seguridad de las personas, sus viviendas, conectividad y servicios básicos.

La decisión se sustenta en antecedentes técnicos que advierten una disminución acelerada de la nieve acumulada en la cordillera, junto con aumentos de caudal asociados al proceso de deshielo. Esto, hace necesario fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y preparación de los equipos de respuesta frente a eventuales crecidas que fueran afectar a las comunidades.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, alertó que "las regiones de Atacama y Coquimbo han sido especialmente afectadas durante este año por los sucesivos eventos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño".

"De cara a la temporada estival, estamos reforzando nuestras capacidades de preparación y respuesta. Esta declaratoria de emergencia preventiva nos permite anticiparnos a eventuales nuevas afectaciones y seguir trabajando coordinadamente con las autoridades regionales y locales para resguardar la seguridad de las personas y apoyar oportunamente a las comunidades", agregó.

La emergencia preventiva se mantendrá vigente hasta el 31 de enero de 2027 y permitirá fortalecer la coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Dirección General de Aguas (DGA) y los organismos regionales, reforzando el seguimiento de las condiciones hidrológicas y la preparación de los equipos ante eventuales contingencias.

Los deshielos cordilleranos ya mantienen a más de mil personas aisladas por el aumento de los caudales de los ríos en la Región de Coquimbo.

Más temprano, el gobernador de esa región, Miguel Vargas, había solicitado en Cooperativa que se decrete zona de catástrofe, especialmente en las comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla.