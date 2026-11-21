Cobreloa se coronó campeón de la Liga de Ascenso y regresará a Primera División después de dos años, tras igualar 0-0 con San Luis de Quillota en la final y ganar por 5-4 una dramática definición a penales en el Estadio Santa Laura.

El duelo fue parejo, con una primera parte en donde los dirigidos por Mario Salas intentaron y convirtieron a Nicolás Peranic en la figura de los canarios.

Los pupilos de Humberto Suazo lamentaron una lesión, de Martín Carreño, reemplazado por Guillermo Madrigal, y tuvieron pocas chances en la primera parte, siendo lo más destacado una jugada individual de Sebastián Parada.

En la segunda parte, el guión cambió y San Luis tomó protagonismo con un par de jugadas ofensivas, aunque no tuvo claridad para superar el pórtico de Hugo Araya.

Tras el empate sin goles, la final se tuvo que resolver desde los 12 pasos, y para Cobreloa fue sufrida la definición, ya que comenzó mal la tanda tras un disparo atajado de Nicolás Peranic a Alvaro Delgado.

Sin embargo, San Luis desperdición su oportunidad con un fallo de Gael Acosta, quien disparó en el palo cuando buscaba la ventaja 3-2.

Cobreloa volvió a pender de un hilo, ya que Diego García la pateó fuera y San Luis dependía de sí mismo para conseguir el ascenso. No obstante, Hugo Araya se vistió de héroe y salvó al equipo, extendiendo la definición al detener el tiro de Sergio Vergara.

Finalmente, Araya volvió a atajar, esta vez el remate definitivo de Nicolás Muñoz, y desató la euforia naranja en Santa Laura.

Rodolfo González, capitán de los naranjas, recibió la copa de la Liga de Ascenso de manos de Pablo Milad, presidente de la ANFP, y ante la respetuosa mirada de los jugadores de San Luis.

Los quillotanos, por su lado, tendrán una chance más en el Ascenso, ya que por su segundo lugar en el torneo tienen el derecho a jugar de forma directa en la semifinal de la Liguilla.