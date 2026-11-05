Mario Salas y la definición en el Ascenso: Se genera ansiedad, pero creo que lo hemos manejado bien

Mario Salas, director técnico de Cobreloa, se refirió al estado de ánimo del plantel loíno en medio de la incertidumbre reinante en la Liga de Ascenso por la sanción de desafiliación en contra de San Marcos de Arica, situación que ha dilatado la definición del torneo.

En declaraciones reproducidas por En La Línea de Calama, el entrenador del cuadro calameño afirmó que "estos tiempos de espera que son tan largos van generando algo, ansiedad en las personas. Al plantel lo he visto muy bien, han sabido llevar muy bien las sesiones semanales de entrenamiento".

Consultado por el tiempo de espera respecto de la apelación de los ariqueños en el Tribunal de Disciplina, el DT admitió que "se genera ansiedad, pero creo que lo hemos manejado bien, los jugadores están muy enfocados en lo que vamos a hacer este fin de semana y también el próximo".

Así y todo, el estratego defendió la decisión del ente rector de aplazar la última fecha del certamen. "Siento que la decisión de la ANFP en este caso fue buena, de no hacer jugar un partido con las cosas todavía sin claridad", argumentó.

Por último, el adiestrador del conjunto naranja destacó la preparación de sus pupilos, que antes de afrontar el duelo final de la fase regular ante Deportes Puerto Montt, agendaron un amistoso con Deportes Iquique para este sábado.

"Nosotros no vamos a tener ninguna excusa para llegar bien al partido con Puerto Montt, y ese partido vamos a hacer todo lo posible para poder ganarlo", sentenció Salas.