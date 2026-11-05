Senado de Paraguay comienza juicio político contra el presidente Santiago Peña

Tras horas de incertidumbre por la renuncia del presidente Santiago Peña, el Senado de Paraguay comenzó este jueves un juicio político contra el gobernante, ante sus vínculos con el intervenido Ueno bank, que recibió durante su gestión millonarios recursos de entidades del Estado.

Más temprano, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el proceso constará de dos etapas: primero, el reconocimiento a los diputados como fiscales acusadores esta noche, y la segunda, con la toma de juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador mañana.

"Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido", dijo al iniciar su exposición la diputada opositora Rocío Vallejo, convertida en una de las fiscales, durante la sesión en la que la Cámara Alta se convirtió en tribunal.

La intervención de la entidad bancaria Ueno, con la que se ha vinculado a Peña, desató una crisis política y financiera en el país, donde los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, entre ellos entidades del Estado, quedaron congelados.

La acusación formulada por los diputados, que activó el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución, señala a Peña de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones".

Vallejo relató que el país ha vivido "una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos", cerca de la mitad de la población del país.

También advirtió que "muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros", al señalar que el Banco Central del Paraguay (BCP) le ha dado "una sentencia de muerte inmediata" a Ueno sin una "previa intervención".

La acusación apunta a un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

Peña se defenderá del juicio político

Poco después de que fracasara -por falta de cuórum- una sesión en el Congreso para tratar su dimisión, el mandatario anunció que se presentará y ejercerá su "derecho a la defensa" en el juicio político.

"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", prometió en su cuenta de X.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Peña, que no ha comparecido en público desde que el BCP ordenó el proceso de resolución contra Ueno, señaló que aportará la información que le sea requerida, e indicó que el pago a los ahorristas "no puede quedar pendiente de lo que ocurra" con él.

"La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", agregó.

Así las cosas, Peña se convierte en el segundo gobernante sometido a ese proceso en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.

Si fuera destituido por el Parlamento, el actual mandatario perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.