La conquista de Cobreloa en la final de la Liga de Ascenso ante San Luis generó distintas reacciones en el Estadio Santa Laura, con los fanáticos y jugadores "loínos" con dispares tratos hacia los quillotanos.

A la salida del estadio varios hinchas de ambos equipos se saludaron cordialmente, dejando en la cancha la disputa por la copa de campeón y el boleto directo a la Primera División.

En contraparte, el plantel de Cobreloa dedicó algunos insultos y un cántico contra Humberto Suazo, DT de San Luis.

"'Chupete', que me la chupe. 'Chupete' y la conchet*****" vociferó el delantero Matías Sandoval durante una transmisión en el Instagram de Vicente Conelli. Algunos compañeros se sumaron gritando "'Chupete', chúpalo".

Luego, el plantel se unió en el grito "un minuto de silencio, por 'Chupete' que está muerto", rematando con "sácale una foto, se van para Quillota con el culo roto".

De todas formas, Conelli advirtió la repercusión de los gritos mostrados públicamente en redes sociales y trató de contener la situación aclarando: "'Chupete', yo te respeto, hermano; por si acaso".