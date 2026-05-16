Preocupación en Calama: Hincha de Cobreloa cayó de la reja tras celebrar un gol y salió en ambulancia

Un hincha de Cobreloa protagonizó un grave accidente este sábado tras caer desde una reja perimetral en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, esto tras la celebración del cuarto gol en la victoria por 4-1 frente a Deportes Copiapó.

La situación detuvo el encuentro cerca del minuto 83 y la ambulancia ingresó mientras los propios jugadores del cuadro "loino" movieron las vallas publicitarias para facilitar el acceso.

De acuerdo a lo informado por el médico de Cobreloa, Sergio Silva, en la transmisión oficial de TNT Sports, el fanático sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado y perdió el conocimiento tras impactar contra el suelo.

Tras recibir las primeras atenciones en el campo, el seguidor fue derivado de urgencia al Hospital del Loa en Calama para realizarle los exámenes de rigor y evaluar su evolución clínica.