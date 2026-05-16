De Grange: Pese al "bencinazo", menos del 1% cambió el auto por el transporte público

El ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró que menos del 1% de los automovilistas ha cambiado su vehículo por el transporte público tras el alza de los combustibles.

En conversación con T13, De Grange planteó: "Se midió con técnicas estadísticas muy precisas, y tanto en el caso de los buses como en el caso del Metro ese traspaso ha sido inferior al 1%".

"El traspaso por efecto del precio del petróleo sobre la reducción en el uso del automóvil fue muy marginal, y lo mismo sobre el aumento del uso del transporte público también fue muy pequeño, inferior al 1%", precisó.

Por otro lado, frente a quienes acusan cambios en los horarios o la frecuencia de las micros, sostuvo que se han realizado monitoreos tanto en Santiago como en regiones que lo descartan: "Ni la frecuencia de buses ni los recorridos han sido modificados, tampoco los horarios de funcionamiento... la oferta de buses no ha sido modificada en lo absoluto".

El secretario de Estado precisó que "lo único que hemos hecho es que, durante la noche, los buses oruga los estamos reemplazando por buses de 12 metros, que desde el punto de vista de calidad de servicio no afectan en nada, porque la frecuencia es la misma y la capacidad excede la demanda".

Respecto al recorte de cerca de 60 millones de dólares en la cartera, el titular de Transportes sostuvo que "hay varias perillas que uno va moviendo; por ejemplo, no seguir circulando con buses articulados durante la noche".

Otro elemento que levantó son "los buses de dos pisos, que no pueden circular por todas las calles, son más lentos", e incluso aseveró que fue "un error" traerlos.

"Lo que vamos hacer es que no vamos a seguir comprando. Son varias perillas que tú puedes ir moviendo de tal forma de llegar a cerca de este 3% (de recorte)", puntualizó.