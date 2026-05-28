Video creado con IA rindió tributo a ídolos históricos de Cobreloa
En la pieza audiovisual aparecen grandes figuras del cuadro de Calama.
En redes sociales se viralizó un video creado con inteligencia artificial (IA) que rinde tributo a históricos ídolos de Cobreloa, que marcaron época en el fútbol chileno.
La pieza audiovisual muestra a una persona saludando a leyendas como Víctor Merello, Mario Soto, Héctor "Ligua" Puebla, el fallecido Fernando Cornejo y Patricio Galaz.
El video, creado por el artista digital Francisco Carle, está acompañado por gritos y canciones históricas de Cobreloa.