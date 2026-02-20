Cobresal sumó al exdelantero de Unión Española Franco Frías como su último refuerzo

- Revisa todas las movidas de Cobresal en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

El libro de pases en la Liga de Primera acaba de finalizar y Cobresal anunció en sus redes sociales al delantero trasandino Franco Frías como su décimo y último refuerzo para el 2026.

El centrodelantero de 23 años llega a préstamo desde Rosario Central por un año, luego de haber jugado el último año para Sarmiento de Junín.

Durante la campaña 2025 jugó un total de 21 partidos entre ambos torneos cortos de la liga trasandina y la Copa Argentina, con un gol y una asistencia.

Esta será la segunda experiencia de Frías en Chile: En 2024 defendió los colores de Unión Española, donde totalizó 11 goles en 29 partidos.