Cuando restan apenas dos fechas para el término del Campeonato Nacional 2026, la batalla por evitar el descenso también sumó un capítulo fuera de la cancha luego de que se presentara una denuncia en contra de Cobresal y Deportes Limache por supuestas irregularidades en los finiquitos de César Pinares y Agustín Nadruz, respectivamente.

Frente al escenario de un eventual conflicto reglamentario por secretaría, el presidente del elenco minero, David Agüero, se mostró tranquilo y aseguró que el club está completamente disponible para presentar todos los papeles que sean solicitados.

"Solo te puedo indicar que en relación con las informaciones difundidas en medios de comunicación, Cobresal manifiesta su disposición a colaborar con la ANFP y atender los requerimientos que se necesiten por los canales institucionales correspondientes", señaló el dirigente en declaraciones a El Mercurio.

No obstante, el timonel nortino optó por la cautela y evitó entregar mayores precisiones respecto al contenido de la acusación: "Con el objeto de resguardar la confidencialidad de los antecedentes, el club se abstendrá de emitir comentarios públicos sobre el fondo del asunto".