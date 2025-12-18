"Nuevo minero a la faena": Antonio Castillo fue anunciado como nuevo refuerzo de Cobresal

Antonio Castillo fue anunciado como nuevo refuerzo de Cobresal para la temporada 2026 y los mineros se comienzan a preparar para enfrentar las competencias locales y Copa Sudamericana.

"Desde Valdivia al campamento minero, Antonio Andrés Castillo Navarrete, lateral izquierdo, se suma a la faena de Cobresal con el lonchero cargado de ilusión minera", anunciaron desde el norte.

Formado en Deportes Valdivia, con pasos por las inferiores de Colo-Colo y por Deportes Rengo, llega desde Huachipato, para reforzar a los nortinos de cara a una extensa temporada.

Como se supo en la jornada de este jueves, Cobresal deberá enfrentar a Audax Italiano en la fase previa a los grupos de Copa Sudamericana, además de afrontar la Liga de Primera, Copa Chile y la Copa de la Liga.