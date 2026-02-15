Advierten que Colo Colo arriesga quedarse sin su nueva obsesión en el mercado

Aunque en un momento parecía que Colo Colo tenía todo listo para sumar al extremo argentino Thiago Nuss como su último refuerzo para la temporada 2026, con el paso de los días la opción del futbolista perteneciente al OFI de Creta se ha ido enfriando.

ESPN detalló que hasta este momento, no hay pactada una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro para cerrar un refuerzo.

Si bien el trasandino sostuvo conversaciones con el presidente albo Aníbal Mosa "no hay un acuerdo económico y entiendo que el OFI tampoco quiere desprenderse del jugador porque es importante y tiene la final de la Copa de Grecia (contra PAOK en abril)", según el medio de TV.

En el "Cacique" están en la búsqueda y es importante el escenario que puso Aníbal Mosa de que harían esfuerzos para traer un extremo derecho, pero si no hay algo mejor no van a traer por traer.

ESPN también mencionó que el hipotético plan B que manejarían en el Estadio Monumental sería Sergi Santos, atacante brasileño que se encuentra entrenando con el Sifup luego de quedar libre tras su paso por Estados Unidos.