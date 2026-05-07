Alan Saldivia: "Quiero volver en algún momento a Colo Colo, me dejó una espina"

Vasco da Gama se llevó un valioso botín desde Chile tras derrotar por 1-2 a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana. Sin embargo, las miradas no solo se quedaron en el resultado, sino en el retorno de un "viejo conocido": Alan Saldivia.

El defensor uruguayo, hoy consolidado en el "Gigante de la Colina", vivió una jornada de contrastes en el sintético floridano. Saldivia portó la jineta de capitán del conjunto brasileño, liderando la zaga, aunque protagonizó un momento desafortunado al marcar un autogol que significó la ventaja parcial para el cuadro itálico.

Pese a ese error, el nivel del charrúa fue sólido y, tras el pitazo final, se dio el tiempo de analizar su presente y, sobre todo, su especial vínculo con Colo Colo, club desde donde dio el salto al fútbol de Brasil.

"Es lindo venir a Chile, me encanta. A mí me encanta Colo Colo, fue mi casa, el primer club donde jugué profesionalmente. Colo Colo es muy importante en mi vida", expresó Saldivia con evidente emoción en la zona mixta del estadio.

El zaguero no ocultó sus ganas de tener una segunda etapa en Macul, dejando abierta la puerta para un retorno en el futuro, motivado por la forma en que se dio su salida del Estadio Monumental.

"Quiero volver a Colo Colo, en algún momento voy a volver. Si se da más adelante, regresaré porque el 2025 me dejó una espina y quiero recuperarme e irme bien de Colo Colo", lanzó el defensor.