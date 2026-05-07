Presidenta del Senado: "Algunos están gobernando y otros están aprendiendo"
Paulina Núñez contrastó en Cooperativa la "experiencia y oficio" de José Antonio Kast y los ministros Alvarado y García Ruminot -"quien sostiene la estantería legislativa"- con lo obrado por el Segundo Piso.
Resaltó que a Poduje "le va bien en la calle y en las encuestas", pero si sus actitudes "generan problemas al Gobierno" y ponen en riesgo los votos para la ley de reconstrucción, correspondía levantar alertas y que el propio Mandatario interviniera.
Núñez espera buenos resultados de la reunión que tendrán esta mañana Jorge Quiroz y Franco Parisi, tras el "quiebre" del miércoles. De todos modos, afirmó que "si el PDG no está, hay una tremenda ventana para que el Socialismo Democrático o la DC sean bisagra" en la megarreforma.