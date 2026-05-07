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Tópicos: País | Política | Senado

Presidenta del Senado: "Algunos están gobernando y otros están aprendiendo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Paulina Núñez contrastó en Cooperativa la "experiencia y oficio" de José Antonio Kast y los ministros Alvarado y García Ruminot -"quien sostiene la estantería legislativa"- con lo obrado por el Segundo Piso.

Resaltó que a Poduje "le va bien en la calle y en las encuestas", pero si sus actitudes "generan problemas al Gobierno" y ponen en riesgo los votos para la ley de reconstrucción, correspondía levantar alertas y que el propio Mandatario interviniera.

Presidenta del Senado:
 ATON (archivo)

Núñez espera buenos resultados de la reunión que tendrán esta mañana Jorge Quiroz y Franco Parisi, tras el "quiebre" del miércoles. De todos modos, afirmó que "si el PDG no está, hay una tremenda ventana para que el Socialismo Democrático o la DC sean bisagra" en la megarreforma.

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La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó en Cooperativa los casi dos meses de instalación del Gobierno de José Antonio Kast, marcado por las tensiones en el gabinete y el complejo escenario legislativo para tramitar el proyecto de megarreforma.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria aseguró que dentro del equipo ministerial del Ejecutivo existen "algunos que están gobernando porque son años de experiencia y oficio, a propósito de la dupla Alvarado-García Ruminot, o incluso el propio Presidente, porque es él el que ha tenido que salir (a explicar ciertas polémicas)".

En contraste, la legisladora apuntó que otros sectores, como el Segundo Piso liderado por Alejandro Irarrázaval, "vienen llegando y, por lo tanto, están aprendiendo".

Respecto a la labor del ministro de la Segpres, Núñez enfatizó que el ministro "García Ruminot es quien sostiene la estantería legislativa", pues debe "hacer de puente" y "juntar votos" diariamente para destrabar la agenda del Gobierno en el Congreso.

El factor Poduje

Consultada por la polémica en torno al titular de Vivienda, Iván Poduje, y sus recientes roces con parlamentarios, Núñez resaltó que el ministro "es de los que más sabe en materia de vivienda y en la calle y en las encuestas le va bien".

Sin embargo, matizó en que si sus actitudes "generan problemas al Gobierno y, en definitiva, a juntar votos para aprobar la reforma de reconstrucción, lógicamente que uno levanta las alertas".

En ese sentido, la abogada valoró que el propio Mandatario interviniera para "poner paños fríos" y que Poduje se abriera a "mejorar las formas".

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