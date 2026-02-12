Alarcón: Si llega otro refuerzo sería bueno, pero con lo que tenemos estamos capacitados para competir

Tomás Alarcón, volante de Colo Colo, se refirió a los refuerzos que busca el club antes del cierre del mercado de pases y apuntó que un nuevo fichaje es positivo, pero recalcó que el plantel ya está bien conformado para competir en la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

"El plantel está bien conformado en todo sentido, tenemos mucha gente de la cantera y la calidad del jugador formado en Colo Colo es muy buena, lo han demostrado todos los chicos que han tenido la oportunidad. Justin (Cuevas) con el gol demuestra que la cantera tiene talento, y eso nos ayuda a nosotros, vienen con ganas e ímpetu", declaró Alarcón en la rueda de prensa previo al partido con Unión La Calera.

En la misma línea, Alarcón recalcó que "si llega otro refuerzo a sumar, sería bueno, pero con lo que tenemos estamos capacitados para competir en los torneos".

El mediocampista también destacó la mejoría de Colo Colo en el nivel colectivo en el partido con Everton.

"Hemos mejorado mucho en comparación al primer partido (con Limache), sobre todo en lo táctico. En el primer partido no encontramos bien la forma de presionar. Ahora en este partido con Everton fue distinto, la solidez defensiva fue mejor a nivel de todo grupo, cambiamos la presión desde arriba, y generó confianza a todos y en los volantes, que tenemos que hacer el ida y vuelta", comentó.

Alarcón fue consultado sobre las indicaciones de su compañero Arturo Vidal al borde de la cancha y evitó polemizar por esta situación.

"Lo tomo súper bien, sea Arturo o el jugador que sea que de indicaciones para que el equipo sume, o para que un compañero recuerde algo táctico. Lo veo positivo, y más que venga de Arturo, que es un referente de nosotros. a todos nos gusta que esté metido en el equipo, con esa unión. Cualquiera que esté al lado del profe (Fernando Ortiz), sin faltar el respeto a nadie, es algo positivo para el club, demuestra que queremos ganar todos", explicó Alarcón.

Finalmente, Alarcón habló sobre su rol en el equipo, tras conseguir la titularidad después de la negativa temporada 2025.

"Me siento con más protagonismo, con más confianza. El año pasado no la tenía, jugué pocos partidos, y los que me tocaba entrar, quería demostrar, pero no tenía ritmo, sin competencia y era difícil. Ahora estoy tranquilo, trabajo mucho para ganarme el puesto, y quiero mantener la titularidad para agarrar confianza y demostrar lo que he sido como jugador en toda mi carrera", sentenció.

El partido de Colo Colo y La Calera está programado para el domingo a las 20:30 hors (23:30 GMT) en el Estadio Monumental y lo podrás seguir en nuestras plataformas.