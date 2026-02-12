Chile decidió enviar "ayuda absolutamente humanitaria para el pueblo de Cuba"

El Gobierno confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba, país que sufre una crisis energética tras el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El anuncio se da luego que distintos personeros del PC instaran al Ejecutivo a actuar en apoyo de La Habana, cuya problemática no solo implica escasez de combustibles, sino también de alimentos y medicinas e -incluso- la suspensión de vuelos y afectaciones al turismo.

Según dijo el canciller Alberto van Klaveren en una rueda de prensa, Chile "ya está decidido a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Ahora se evalúa exactamente la magnitud del aporte, que es de carácter absolutamente humanitario a través de Naciones Unidas".

"La dramática situación que vive Cuba hoy es un tema de interés humanitario; más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades, en la medida de lo posible, del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso: México está también fletando ayuda y también Brasil", agregó.

En efecto, el país presidido por Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas.

Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza

El envío saldrá del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y se canalizará a través de organismos multilaterales y distintos programas de la agencia internacional.

Este fondo "también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves como las que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años; la situación en Gaza; y también las consecuencias del paso de huracanes por el Caribe", afirmó el canciller.

De hecho, "Cuba ya recibió una pequeña ayuda humanitaria tras el paso del último huracán el año pasado", agregó.

Luego que Washington capturara en Venezuela al líder chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, el suministro de petróleo venezolano a La Habana fue interrumpido.

El bloqueo se agravó luego que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara el 29 de enero una orden ejecutiva que impone sanciones arancelarias a países que envíen crudo a la isla.

En este contexto, al ser consultado por posibles represalias del país norteamericano, van Klaveren afirmó que no tendría por qué haber algún tipo de consecuencia, ya que los castigos se limitan al suministro de petróleo.

PC celebra, mientras que la UDI insta a pedirle "algo a cambio" a Cuba

Mientras que la diputada PC Nathalie Castillo valoró el anuncio, su par de la UDI Jorge Alessandri emplazó al canciller a exigirle algo a cambio a La Habana.

"Creemos que es una señal muy correcta y coherente frente a la crisis que vive el pueblo cubano. Esperamos que esta ayuda se materialice en el plazo más breve posible y se den a conocer los detalles de este aporte", dijo la parlamentaria.

En tanto, el legislador exhortó: "Chile siempre ha sido partícipe de las ayudas humanitarias, pero también tiene que exigir de vuelta a un gobierno dictatorial -que tiene oprimido y empobrecido a su pueblo- que dé algo a cambio".

"¿Qué le vamos a pedir a Cuba? ¿Que libere presos políticos, que llame a elecciones libre e informadas? Quiero preguntarle al canciller cuál es la carta que va acompañando a esta ayuda humanitaria y qué exigencias se le hace a Cuba a cambio", reiteró.