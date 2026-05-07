Alvaro Madrid y el presente de Colo Colo: "Estamos punteros en los dos campeonatos y eso nos gusta"

Colo Colo vive días de confianza total al consolidarse como líder en la Liga de Primera a la espera de también refrendar ello en la Copa de la Liga, certamen por el cual este fin de semana enfrentarán a Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Y en la previa de aquel partido, el mediocampista Alvaro Madrid salió al paso de las críticas que han surgido y defendió el estilo de juego del equipo.

"Me gusta cómo juega el equipo. Obviamente a nosotros también nos gustaría ganar 7-0 u 8-0 todos los partidos y sin sufrir, pero los rivales también te estudian y se preparan semana a semana", señaló Madrid, agregando que la paridad en el fútbol actual es un factor clave: "Hoy es muy táctico, muy físico y te equiparan de cierta manera. Pero estamos punteros en los dos campeonatos y la verdad es que eso me gusta".

Uno de los puntos que destacó el volante es la fortaleza mental del grupo para sacar adelante partidos complejos. "El hambre de ganar y estar convencidos de lo que trabajamos es fundamental. Saber salir de los malos momentos es importante; nos pasó los últimos dos partidos que nos empataron, cambiamos el chip, empezamos a someter al rival y pudimos traer los tres puntos", enfatizó.

Además, Madrid valoró el presente de la ofensiva alba y la utilización de dos referentes de área: "Viene el partido con el 'Conce' y el tema de los dos nueve... vienen los dos haciendo goles, así que bienvenida sea esa fórmula", comentó respecto al nivel de Javier Correa y de Maximiliano Romero.

Para el mediocampista, el buen presente de Colo Colo debe verse refrendado con la obtención de logros que el club no alcanzó la temporada pasada, situando la Copa de la Liga como un torneo vital.

"Se le da la importancia que requiere porque da un cupo a Libertadores. Todos sabemos que el año pasado no se pudo concretar una clasificación a copa internacional, entonces es una copa importantísima. Lo que juegue esta institución, lo puede ganar", sentenció.