Amor y su error ante Cobresal: Tengo mucha bronca, pero debo dar la cara
"Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido", apuntó de cara a la última fecha.
Colo Colo quedó a las puertas de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2026 al caer por 3-0 ante Cobresal en El Salvador y uno de los más afectados fue el zaguero Emiliano Amor quien cometió un grave error que significó la apertura de la cuenta.
El argentino señaló tras el partido que "no puedo decir mucho, tengo mucha bronca. Está a la vista que el primer gol es una pifia mía. Me hubiese encantado resolverlo de otra forma, tirarla a la mierda y no lo hice, pero ahora tengo que dar la cara y bancar lo que se venga", dijo.
Amor, al ser consultado sobre si ese error hizo que sus compañeros se vinieran abajo señaló que "no, pero sí condiciona. Hago el mea culpa que tengo que hacer, lamentablemente se dio así".
"Me hubiese gustado no estar aquí haciendo esto, pero tengo que dar la cara y ya hay que preparar el partido con Audax, con la esperanza intacta de clasificar a la Copa Sudamericana. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido", agregó.