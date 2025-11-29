Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Amor y su error ante Cobresal: Tengo mucha bronca, pero debo dar la cara

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

"Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido", apuntó de cara a la última fecha.

Amor y su error ante Cobresal: Tengo mucha bronca, pero debo dar la cara
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo quedó a las puertas de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2026 al caer por 3-0 ante Cobresal en El Salvador y uno de los más afectados fue el zaguero Emiliano Amor quien cometió un grave error que significó la apertura de la cuenta.

El argentino señaló tras el partido que "no puedo decir mucho, tengo mucha bronca. Está a la vista que el primer gol es una pifia mía. Me hubiese encantado resolverlo de otra forma, tirarla a la mierda y no lo hice, pero ahora tengo que dar la cara y bancar lo que se venga", dijo.

Amor, al ser consultado sobre si ese error hizo que sus compañeros se vinieran abajo señaló que "no, pero sí condiciona. Hago el mea culpa que tengo que hacer, lamentablemente se dio así".

"Me hubiese gustado no estar aquí haciendo esto, pero tengo que dar la cara y ya hay que preparar el partido con Audax, con la esperanza intacta de clasificar a la Copa Sudamericana. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido", agregó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada