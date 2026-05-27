Aníbal Mosa: Carlos Palacios siempre va a tener las puertas abiertas en Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló tras la reunión de la comisión de fútbol y se refirió un posible regreso de Carlos Palacios, volante de Boca Juniors, señalando que la puertas de Colo Colo "siempre van a estar abiertas".

"Carlos está con contrato vigente con Boca y hay que esperar qué es lo que dice Boca Juniors, pero es un jugadorazo y siempre va a tener las puertas abiertas de esta institución", lanzó Mosa fuera del Monumental.

No obstante, Mosa recalcó que no han revisado nombres para reforzar al equipo y que van a esperar hasta el final de la primera rueda del campeonato nacional para ver qué jugadores necesita Colo Colo.

Mosa precisó que no quieren adelantar nombres de refuerzos para "no desconcentrar al equipo", que lidera la Liga de Primera.

No obstante, al ser consultado por el caso del cuestionado Claudio Aquino, apuntó que "la adaptación no ha sido de las mejores, ha tenido partidazos, pero hay que hacer evaluaciones cuando terminemos la primera rueda".

Por último, abordó la continuidad de Arturo Vidal: "Es un gran referente, pero no lo vamos a discutir hasta que termine el campeonato".

Colo Colo visitará a Deportes La Serena el sábado 30 de mayo, y cerrará la primera rueda de la Liga el sábado 13 de junio, ante Cobresal en el Monumental.