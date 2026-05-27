Audax Italiano sufrió con la reacción de Olimpia y se despidió de la Copa Sudamericana

Audax Italiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras sufrir una rápida reacción que la hizo caer por 3-1 ante Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, quedando a las puertas de lograr la clasificación en el Grupo G.

Los nacionales visitaron Asunción con la necesidad de una victoria y, en medio de un parejo primer tiempo que se jugó en paralelo a la goleada de Vasco da Gama, los de Gustavo Lema no inquietaron hasta el complemento cuando el defensor Raúl Cáceres (66') anotó en contra para los anfitriones.

Sin embargo, la ilusión se desmoronó con una rápida reacción de los guaraníes en cuatro minutos. Alan Rodríguez igualó (71'), Hugo Quintana dio vuelta el marcador (72') y Fernando Cardozo sentenció todo (75') para sepultar cualquier atisbo de los itálicos.

Con este resultado, Olimpia aseguró el primer lugar con 13 unidades y avanzó directamente a los octavos de final, mientras que Vasco da Gama irá a play-offs con 10. En contraste, Audax quedó tercero con 7 puntos y deberá mejorar en el plano local, donde marcha decimotercero en la Liga de Primera.

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