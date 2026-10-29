Aníbal Mosa descartó que tardanza en renovaciones haya influido en la baja de Colo Colo

Pese al tropiezo de las últimas semanas que le permitió a Universidad de Chile recortar la distancia a siete unidades a falta de cinco fechas para el término de la Liga de Primera, en Colo Colo reina la tranquilidad tal como lo ratificó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien descartó cualquier atisbo de zozobra en la lucha por conseguir la ansiada estrella 35.

El mandamás de la concesionaria alba puso paños fríos a la presión que ejercen los azules y respaldó con firmeza al cuerpo técnico y al camarín del "Cacique".

"No estoy nervioso para nada, creo que el equipo va a volver al rumbo. Si bien las últimas semanas no hemos tenido la regularidad que tuvimos hace un par de semanas atrás, estamos confiados. El equipo tiene una diferencia importante y tenemos una absoluta confianza en nuestro técnico, jugadores y jóvenes", aseguró el timonel albo.

En esa misma línea, el dirigente enfatizó que las caídas forman parte natural del desarrollo de una temporada: "Los equipos tienen este tipo de situaciones, hay momentos de bajones en el equipo, pero eso no significa que esté en riesgo el campeonato".

Por otro lado, el empresario puertomontino descartó tajantemente que las dilatadas negociaciones para extender los contratos que expiran a fin de año —entre ellos el del capitán Arturo Vidal— hayan sido el factor que gatilló el irregular rendimiento del elenco popular.

"Es posible que genere incomodidad, porque los seres humanos tenemos distintas maneras de pensar, pero por ningún motivo creo que haya desviado el camino o que esta situación haya derivado en que el equipo no juegue de la mejor manera, no lo creo para nada", remarcó Mosa.

Para cerrar, el presidente de la sociedad anónima destacó el compromiso competitivo de sus dirigidos: "Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, cada vez que ponen un pie en la cancha, quieren ganar, no me cabe la menor duda. No creo que haya alguien que, por ciertas decisiones administrativas o políticas de la institución, haya bajado su rendimiento", concluyó.