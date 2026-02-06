Aníbal Mosa detalló "Noche Alba Benéfica": Colo Colo es mucho más que un equipo de fútbol

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó detalles de lo que será la "Noche Alba Benéfica", una iniciativa que busca recaudar fondos para los afectados por los recientes incendios que afectaron las regiones del Ñuble y Biobío, reafirmando el rol social del club.

"Cuando decimos que Colo Colo es mucho más que un equipo de fútbol, nos vamos dando cuenta con estas cosas, porque Colo Colo ha estado siempre con los desastres. Le hemos dado forma a esta idea de ir en ayuda", señaló el mandamás albo.

A diferencia de las ediciones tradicionales centradas en la presentación del plantel, esta versión tendrá un foco netamente solidario y misceláneo.

"Será una actividad benéfica, no es netamente deportiva. Vamos a juntar al fútbol femenino y al masculino con algunos artistas y actividades lúdicas, para que podamos tener un lapso de tres horas para juntar recursos", explicó Mosa, quien adelantó que entre los números artísticos estarán la cantante Princesa Alba, el legendario grupo Inti Illimani y con la animación del comediante Pedro Ruminot.

Para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, el club trabajará de la mano con una organización especializada: "Hemos contactado a la gente de Un Techo Para Chile para que, a través de ellos, canalicemos esta ayuda, ya que tienen un mapeo de dónde iremos a apoyar", añadió.

Respecto a cómo se gestarán los recursos, el timonel de la concesionaria fue enfático en que todo lo recaudado tendrá un destino solidario: "El valor de la entrada irá íntegramente en ayuda, y a eso se suma que nuestros auspiciadores harán aportes para engrosar este monto. Esperamos que lleguen muchas personas", complementó Mosa, quien adelantó que tanto el partido masculino ante Unión Española como el duelo femenino ante Palestino serán de dos tiempos de 30 minutos por lado.