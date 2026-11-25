Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, descartó el nombre de Alexis Sánchez como posible opción de fichaje en Colo Colo, señalando que no está entre los jugadores que está analiza el club.

"No está arriba de la mesa el nombre de Alexis Sánchez, muchachos. Así que le deseamos suerte en los desafíos que tenga, tremendo jugador que estuvo acá y hizo grandes cosas, pero el nombre de Alexis Sánchez no está arriba de la mesa en este momento", declaró Mosa después de la reunión de directorio en la Casa Alba.

Además, precisó que "no te podría decir si es por un tema de caro o no es caro, no ha aparecido en ninguna conversación".

Mosa también abordó el tema de las renovaciones, y en la misma línea que el director Jaime Pizarro, sostuvo que la gerencia deportiva fijó un camino para abordar los casos, y que "dentro de eso está Arturo Vidal".

Sin embargo, ante la insistencia por las consultas por la continuidad de Vidal, Mosa recalcó que esa conversación "si va a pasar".

"Lo dijimos: Una vez que tengamos nosotros los objetivos deportivos, íbamos a conversar con el técnico; ocurrió eso, recién hace cuatro días se confirmó la continuidad de nuestro cuerpo técnico, dijimos que después de eso nosotros íbamos a conversar con los jugadores y obviamente que Arturo es un jugador muy importante para nosotros, lo cual también está presupuestado conversar con él, así que ¿qué más decirles?, ¿qué más agregar?, no podría agregar nada más", lanzó Mosa.

Por último, al ser consultado sobre el futuro del arquero Vozinha, Mosa explicó que tiene una cláusula de renovación y ese tema también se revisará al final de temporada.

"Vozinha también tiene una cláusula de renovación de contrato que entiendo que si juega el cincuenta por ciento de los, de los minutos tiene una, una renovación automática, así que hay que esperar que termine el campeonato, que termine la Copa Chile, que termine todo eso y eso también va a estar arriba de la mesa".