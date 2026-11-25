Un hombre murió tras ser atropellado por un vagón del metro de Valparaíso; y Bomberos reprochó a EFE haber retrasado las labores de socorro.

Los hechos ocurrieron en la estación Sargento Aldea. Allí, el Cuerpo de Villa Alemana (CBVA) acusó que los operarios de la empresa ferroviaria no permitieron levantar el vagón, argumentando que el tren podría descarrilarse.

La negativa, según Bomberos, terminó retrasando en exceso las labores en ayuda de la víctima, pues obligó a llamar a más unidades de Viña del Mar y de Quilpué, que demoraron el procedimiento en una hora más.

El comandante de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, explicó que iban a trabajar con cojines de levante en dos puntos: "No es una maniobra rápida, pero es seguro levantar la estructura del metro tren para poder realizar la liberación de la extremidad inferior (del afectado)", afirmó.

Sin embargo, "tuvimos algunas dificultades con la gente de EFE con respecto a los procedimientos de levante. Dijeron que era una maniobra de riesgo y no se permitió ejecutar en una primera instancia", fustigó la autoridad bomberil.

Tampoco suspendieron el servicio: "Los trenes seguían pasando"

Por lo tanto, "tuvimos que planificar un levantamiento mayor, lo que implica una maniobra con muchos recursos y mucho más tiempo, que lamentablemente la persona (arrollada) no tenía (dada su angustiosa situación)", criticó Bernal.

El comandante del CBVA acusó que la empresa tampoco cumplió con las medidas de seguridad para los equipos de emergencia: "Tuvimos descoordinaciones; no se realizó la interrupción del servicio. Estaban los rescatistas y el personal del SAMU debajo y los trenes seguían pasando".

Consultados la empresa estatal por la situación, sostuvo que "activó de inmediato los protocolos de seguridad, requiriendo a los equipos de emergencia que concurrieron a la estación".

"Además, se otorgaron todas las facilidades para el desarrollo de las maniobras seguras de rescate, de acuerdo a las condiciones técnicas y de resguardo", indicó EFE.