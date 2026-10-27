Aníbal Mosa sacó pecho tras asistir al Balón de Oro: "Todo el mundo conocía a Colo Colo"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, valoró con entusiasmo su participación en la reciente ceremonia del Balón de Oro en Londres, instancia donde representó a al cuadro albo junto al portero Vozinha.

"Una de las cosas que más me llamó la atención y que hay que resaltar es que todo el mundo conocía a Colo Colo. Desde Harry Kane, el presidente Laporta, Bukayo Saka, Lamine Yamal hasta Arteta", señaló.

"Yo andaba con mi pin acá, me presentaba y hablaba con ellos y decían: '¡Sí, Colo Colo, el más grande de Chile!'. Para mí es un tremendo orgullo poder estar compartiendo con los grandes y que conozcan al club", relató el timonel albo.

Entre sus anécdotas en la capital británica, Mosa reveló una particular conversación que sostuvo con el delantero de Bayern Múnich antes de que fuera coronado como el mejor del mundo.

"Estábamos conversando con Patrice Evra, Fabio Capello y otras personas, y llegó Harry Kane. Fui a saludarlo y le dije: 'Tú te vas a ganar el Balón de Oro', y se puso a reír. Después de la ceremonia, cuando nos íbamos, él estaba con el trofeo, me levantó la mano y me dijo: 'Thank you, gracias por los deseos'. Nos sacamos una foto con el pin de Colo Colo", detalló.

En esa misma línea, el dirigente admitió haber hecho labores de "embajador" entregando recuerdos del cuadro de Macul a varias celebridades: "Le regalé el pin a Bukayo Saka, a Lamine Yamal, al presidente del Barça (Joan Laporta), a Arteta y a Harry Kane. Muy contento de que se hayan llevado el escudo de Colo Colo en su bolsillo para sus casas".

Por último, el timonel remarcó la importancia institucional de estar presente en este tipo de galas. "Somos la cara de diez millones de hinchas y tenemos que estar siempre a la altura. A mí me interesa que Colo Colo esté en los grandes conciertos y vitrinas mundiales, con la crème de la crème, y demostrar que podemos estar presentes en las actividades más importantes del fútbol", concluyó.