Diputados UDI exigen la salida del ministro Rabat por "error garrafal"

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Omar Sabat y Marlene Pérez se sumaron a las presiones para que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, deje su cargo, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales.

"Creo que el ministro Rabat tiene que dar un paso al costado, porque esto está perjudicando al Gobierno en general y nosotros, como parlamentarios, ya no tenemos mucho que decir al respecto; solo marcar posiciones. Él tiene que dejar el ministerio, porque este es un error garrafal", dijo Sabat.

En la misma línea, Pérez advirtió que "la situación del ministro Rabat está haciendo un daño tremendo al Gobierno y a los parlamentarios del sector. Este no es un hecho cualquiera; es un hecho grave".

"Quiero ser categórica: mi lealtad es con los niños y esa debería ser la lealtad de todo este Congreso", enfatizó la legisladora.

Las declaraciones se conocen luego de que se difundieran antecedentes sobre beneficiados por las rebajas de condenas, incluidos informes que advertían sobre un alto riesgo de reincidencia en delitos sexuales en algunos casos.

Frente a los cuestionamientos, Rabat defendió el procedimiento y afirmó que la evaluación de esos antecedentes corresponde a una comisión especializada, integrada por psicólogos y asistentes sociales.

Por su parte, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció en El Diario de Cooperativa que revertir las libertades concedidas es jurídicamente "es muy difícil", pues "no es cosa de llegar y revocar un derecho que ya se otorgó", aunque aseguró que existe voluntad política para buscar "todas las fórmulas posibles".